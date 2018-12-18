Археологи обнаружили средневековый ливнесток в Азове



Археологи в Азове нашли ливнесточную траншею времён средневековья. Интересную находку удалось сделать 19 декабря.



Специалисты продолжают исследовать раскоп на улице Макаровского. Здесь они изучают кирпичное здание XIV века. Всё пространство внутри постройки заполнено грунтом, смешанным с кирпичной крошкой.



Археологам посчастливилось найти ливнесточную траншею, ориентированную с запада на восток. Скорее всего, эта улица раньше была границей могильника, который находился на пересечении нынешних улиц Васильева и Севастопольской.

- На этом месте когда-то проходила улица, - рассказывает завотделом археологии азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Позже прямо поверх неё построили кирпичное здание. Судя по всему, это был мавзолей.



Крошка под ногами археологов — это следы грабежей, которые происходили уже в XX веке. Злоумышленники растащили древнее здание на кирпичи, а мелкие частички просто выкинули.