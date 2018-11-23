Археологи обнаружили кладик на раскопках в Азове



Во время работ на одном из участков главной улицы 14 века археологи нашли мини-клад. Находка была совершена в Азове утром 25 ноября.



Учёные долгое время изучают завал кирпичей и два надземных домика. На полу одного из них они обнаружили кладик: несколько медных и одну серебряную монету.



- Мы часто сталкиваемся с проблемой датировки надземных жилищ, - рассказывает Андрей Масловский, заведующим отделом археологии местного музея-заповедника. – Как правило, в них не бывает ни монет, ни керамических сосудов. Такие находки, как целые кладики, помогают решить эту проблему.



Также археологи выяснили, что второй домик перестраивался как минимум один раз. Сейчас они расчищают остатки первоначальной постройки.