Археологи нашли в Ростове костяной наконечник стрелы возрастом более двух тысяч лет





В Ростове на площади 5-го Донского корпуса, где располагалось Темерницкое городище, археологи нашли костяной наконечник стрелы.



Наконечник длиной около семи сантиметров был обнаружен в хозяйственной яме.

- Наконечники древние люди использовали во время ловли рыбы и охоты. Материалом для их изготовления служили трубные кости парнокопытных, чаще всего лошадей или коров, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - Из костей сначала вырезали продолговатые пластины, которые затем обрабатывали и придавали им вид острого наконечника.







Как отмечают учёные, это довольно редкая находка, поскольку меоты, чьё поселение сейчас изучают археологи, практически не занимались охотой. Вполне возможно, что находка относится к более раннему периоду – эпохе бронзы. Точнее её возраст смогут определить специалисты при более детальном изучении.



В этом же месте была найдена небольшая терракотовая фигурка, изготовленная из обожженной глины. Скорее всего, она имела символический характер и использовалась в ритуалах.







Сейчас археологи завершают работу на площади 5-го Донского корпуса. Исследование древнего городища позволило составить представление о жизни древнего народа – меотов, населявших эту территорию 2 000 лет назад. Во время раскопок учёные изучили десятки хозяйственных ям, следы жилищ, а также огромный ров, опоясывающий городище.



