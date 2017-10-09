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Археологи нашли в Ростове костяной наконечник стрелы возрастом более двух тысяч лет

Археологи нашли в Ростове костяной наконечник стрелы возрастом более двух тысяч лет

В Ростове на площади 5-го Донского корпуса, где располагалось Темерницкое городище, археологи нашли костяной наконечник стрелы.

Наконечник длиной около семи сантиметров был обнаружен в хозяйственной яме.
- Наконечники древние люди использовали во время ловли рыбы и охоты. Материалом для их изготовления служили трубные кости парнокопытных, чаще всего лошадей или коров, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук. - Из костей сначала вырезали продолговатые пластины, которые затем обрабатывали и придавали им вид острого наконечника.

Археологи нашли в Ростове костяной наконечник стрелы возрастом более двух тысяч лет

Как отмечают учёные, это довольно редкая находка, поскольку меоты, чьё поселение сейчас изучают археологи, практически не занимались охотой. Вполне возможно, что находка относится к более раннему периоду – эпохе бронзы. Точнее её возраст смогут определить специалисты при более детальном изучении.

В этом же месте была найдена небольшая терракотовая фигурка, изготовленная из обожженной глины. Скорее всего, она имела символический характер и использовалась в ритуалах.

Археологи нашли в Ростове костяной наконечник стрелы возрастом более двух тысяч лет

Сейчас археологи завершают работу на площади 5-го Донского корпуса. Исследование древнего городища позволило составить представление о жизни древнего народа – меотов, населявших эту территорию 2 000 лет назад. Во время раскопок учёные изучили десятки хозяйственных ям, следы жилищ, а также огромный ров, опоясывающий городище.

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