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Арбитражный суд Ростовской области приобретает иномарку за 2,5 миллиона рублей

Арбитражный суд Ростовской области приобретает иномарку за 2,5 миллиона рублей

Арбитражный суд Ростовской области приобретает иномарку за 2,5 миллиона рублей. Заявка о покупке автомобиля появилась на сайте госзакупок.

В требованиях к покупаемой машине отмечается, что автомобиль должен быть черного цвета с двигателем 1.8 литров и мощностью 200 лошадиных сил. Прописано, что автомобиль должен развивать скорость до 230 километров в час. Из технической документации понятно, что арбитраж приобретает «Мазду 6».

Отдельными пунктами прописано, что в машине должен быть подогрев задних и передних сидений, радио и CD-проигрыватель, сабвуфер и не менее 9 динамиков, 4-х зонный климат-контроль и прочие приятные мелочи.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 4 апреля. Победитель станет известен 10 апреля.

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