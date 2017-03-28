Арбитражный суд Ростовской области приобретает иномарку за 2,5 миллиона рублей





Арбитражный суд Ростовской области приобретает иномарку за 2,5 миллиона рублей. Заявка о покупке автомобиля появилась на сайте госзакупок.



В требованиях к покупаемой машине отмечается, что автомобиль должен быть черного цвета с двигателем 1.8 литров и мощностью 200 лошадиных сил. Прописано, что автомобиль должен развивать скорость до 230 километров в час. Из технической документации понятно, что арбитраж приобретает «Мазду 6».



Отдельными пунктами прописано, что в машине должен быть подогрев задних и передних сидений, радио и CD-проигрыватель, сабвуфер и не менее 9 динамиков, 4-х зонный климат-контроль и прочие приятные мелочи.



Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 4 апреля. Победитель станет известен 10 апреля.