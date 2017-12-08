Английская королева приветствует ростовчан из окна автомобиля



Английская королева приветствует ростовчан из окна автомобиля. Машина с портретом Елизаветы II на пассажирском окне ездит по дорогам города.



- Приятно с утра идти по Ростову и встретить машущую тебе ручкой королеву Англии, - поделился местный житель с подписчиками популярной социальной сети.



Автомобиль с изображением монаршей особы далеко не впервые замечают на центральных улицах города. Очевидцы говорят о том, что машина стала чем-то вроде местной достопримечательности, которую постоянные прохожие Большой Садовой уже узнают издалека.