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Английская королева приветствует ростовчан из окна автомобиля

Английская королева приветствует ростовчан из окна автомобиля
Английская королева приветствует ростовчан из окна автомобиля. Машина с портретом Елизаветы II на пассажирском окне ездит по дорогам города.

- Приятно с утра идти по Ростову и встретить машущую тебе ручкой королеву Англии, - поделился местный житель с подписчиками популярной социальной сети.

Автомобиль с изображением монаршей особы далеко не впервые замечают на центральных улицах города. Очевидцы говорят о том, что машина стала чем-то вроде местной достопримечательности, которую постоянные прохожие Большой Садовой уже узнают издалека.

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