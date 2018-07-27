Американского веслоноса выловил ростовчанин в Дону





Ростовчанин выловил в Дону рыбу, естественная среда обитания которой - река Миссисипи в США. 29 июля в соцсетях появились фотографии экзотичного улова.



На фото можно увидеть рыбу, нос которой по форме напоминает весло. Длина веслоноса достигает примерно одного метра. Вид необычного улова определили пользователи в комментариях. Местом обитания веслоноса является река Миссисипи в Северной Америке.



По словам заместителя директора ЦНТУ в области рыбного хозяйства и природопользования Ростовской области Ивана Ковтуна, необычный речной обитатель мог сбежать из частных прудов во время разлива Дона. Скорее всего, этот уникальный вид рыбы разводили специально для продажи.



В социальных сетях разгорелся спор. Некоторые посчитали, что рыбак должен был отпустить веслоноса.

- Мнение о том, что рыбак совершил преступление по отношению к природе, ложно, - прокомментировал ученый сотрудник. - Веслонос не будет размножаться в Дону. В нашей реке слишком медленное течение для нее. И сама экосистема Дона не подходит для неё.



Веслонос входит в число краснокнижных рыб в регионе Северной Америки. Этот вид осетрообразных уникален тем, что питается детритом – мёртвым органическим веществом, зоо- и фитопланктоном. Рыба передвигается с постоянно открытым ртом и отцеживает содержимое при помощи жаберных щетинок. Веслонос обитает на глубине около 3 метров и сторонится берегов.



Отметим, что ранее этот вид рыбы вылавливали в озере Великом в Костромской области, в Струговском водохранилище в Приморье и в реке Самара.