Александр Малинин замёрз во время выступления в Таганроге





Певец Александр Малинин рассказал, что замёрз во время выступления в Таганроге.



Концерт известного исполнителя состоялся 24 февраля в местном зале «Олимп». О неотапливаемой площадке, на которой ему пришлось выступать, Александр Малинин рассказал на своей странице в «Инстаграм».

«Сегодня работал концерт в городе Таганроге. Почему-то дворец не отапливался. Надеюсь, в следующий мой приезд натопят», - оставил запись артист.



Однако в приемной концертного зала «Олимп» сказали, что во время выступления помещение отапливалось и никто из зрителей на холод не жаловался. Между тем под сообщением исполнителя появились комментарии и самих таганрожцев, посетивших его концерт.

«Да во дворце не топят уже много лет, и мы знали об этом, когда шли на концерт, но Свет, Талант и Энергия Александра превзошли все наши ожидания и так согрели, что в зале было даже жарко», - написала зрительница.



«Вы своими песнями растопили холод!» - добавила еще одна подписчица.



В свою очередь другие подписчики Александра Малинина заметили обшарпанные стены и старые светильники в гримёрке музыканта.