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Александр Малинин замёрз во время выступления в Таганроге

Александр Малинин замёрз во время выступления в Таганроге

Певец Александр Малинин рассказал, что замёрз во время выступления в Таганроге.

Концерт известного исполнителя состоялся 24 февраля в местном зале «Олимп». О неотапливаемой площадке, на которой ему пришлось выступать, Александр Малинин рассказал на своей странице в «Инстаграм».
«Сегодня работал концерт в городе Таганроге. Почему-то дворец не отапливался. Надеюсь, в следующий мой приезд натопят», - оставил запись артист.

Однако в приемной концертного зала «Олимп» сказали, что во время выступления помещение отапливалось и никто из зрителей на холод не жаловался. Между тем под сообщением исполнителя появились комментарии и самих таганрожцев, посетивших его концерт.
«Да во дворце не топят уже много лет, и мы знали об этом, когда шли на концерт, но Свет, Талант и Энергия Александра превзошли все наши ожидания и так согрели, что в зале было даже жарко», - написала зрительница.

«Вы своими песнями растопили холод!» - добавила еще одна подписчица.

В свою очередь другие подписчики Александра Малинина заметили обшарпанные стены и старые светильники в гримёрке музыканта.

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