Александр Ищенко выступил на слушаниях Госдумы с предложениями по налоговой и бюджетной политике





Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко 9 июля принял участие в парламентских слушаниях, прошедших в Государственной Думе, где обсуждались основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Основную концепцию бюджетной политики представил первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, а в обсуждении принимали участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководители ФНС, ФТС, Общественной палаты, губернаторы и представители региональных законодательных органов власти, а также эксперты. Александр Ищенко выступил с предложениями от Ростовской области.



Спикер высказал позитивное отношение к озвученной концепции, но также обратил внимание на проблемы, с которыми столкнутся региональные бюджеты. Так, по его мнению, грядущая отмена налога на движимое имущество поддержит развитие бизнеса, но поставит новые задачи.

– Это предложение очень своевременно с точки зрения поддержки и развития бизнеса. Но, к примеру, для Ростовской области такое решение будет означать как минимум 3,5 миллиарда рублей выпадающих доходов, – пояснил Александр Ищенко.



Кроме того, спикер высказался по поводу закона, согласно которому штрафы за нарушения ПДД пойдут на формирование целевых дорожных фондов. До изменений 4 июля средства пополняли доходы региональных бюджетов, поэтому теперь необходимо найти 1 миллиард 100 миллионов рублей из нецелевых источников.



Председатель Заксобрания также рассказал, что уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения является тяжелой нагрузкой для области. За последние пять лет эти средства увеличились в два раза – с 8 млрд рублей до 16,5 млрд рублей. Александр Ищенко предложил передать исполнение этих полномочий на федеральный уровень.



Александр Ищенко отметил, что решение о грядущей передаче на федеральный уровень лекарственного обеспечения страдающих от орфанных (редких) заболеваний позитивно скажется на бюджете регионов. При этом он считает, что необходимо разработать четкий и понятный перечень условий оказания больным такой помощи. Все критерии для предоставления льгот должны быть четко прописаны в федеральных законах.



В заключение спикер отметил, что коснулся лишь нескольких вопросов бюджетной политики. Но именно эти проблемы актуальны для всех регионов, требуют решения и реакции на федеральном уровне.

- Я очень рассчитываю на конструктивный диалог между федерацией и субъектами, который позволит выстроить сбалансированную систему налоговых и межбюджетных отношений, - подчеркнул спикер донского парламента.