Александр Ищенко: Донская Стратегия развития будет максимально интегрирована с посланием президента



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1 марта президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В этом году глава государства выступал не в традиционном Георгиевском зале Кремля, а в «Манеже».



Состав приглашенных на этот раз был расширен. В зале присутствовали не только члены Федерального Собрания, но и руководители Конституционного и Верховного Судов, губернаторский корпус, председатели Законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.



В своем выступлении президент рассказал о состоянии экономики, обозначил главные задачи социальной политики в стране на ближайшие годы. Владимир Путин остановился на важных шагах в сфере демографии, необходимости доступной ипотеки и важности увеличения объемов строительства жилья, развитии здравоохранения. Особое внимание президент уделил развитию регионов.

- Очень важно для регионов, что президент обозначил в качестве стратегического приоритета, цитирую: «Активная, динамичная жизнь России с её огромной территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах. Крупные города должны распространять свою энергию, служить опорой для сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России». В этом отношении у Ростова и области с концепцией развития агломераций - большие перспективы.



Как отметил спикер донского Заксобрания, послание президента - это всегда руководство к действию и настольный документ для всех органов областной и муниципальной власти Ростовской области.

- Нам потребуется (и мы уже идём в этом направлении!) сделать упор на создании современной инфраструктуры: строить и строить надлежащего уровня дороги, жилые кварталы, неотступно заниматься комфортом городской среды, предоставлять повсеместно возможности современного сервиса и коммуникаций, перенося все современные стандарты на малые поселки и города.



При этом Александр Ищенко подчеркнул, что для решения поставленных задач необходимо развивать государственно-частное партнерство, создавать благоприятные условия для инвесторов, «включать зеленый свет инициативному и социально ответственному бизнесу - большому и малому».



Разрабатываемая сегодня в Ростовской области Стратегия развития до 2030 года будет максимально интегрирована с целевыми установками, изложенными в послании президента.

- Особо с точки зрения роста доходов граждан, темпов экономического роста и вложений в инфраструктуру и среду, формирующую качество жизни, и, конечно, в степени проникновения в нашу жизнь новых технологических решений, - резюмировал Александр Ищенко.



В заключение председатель Заксобрания Ростовской области добавил, что технологическая революция потребует со стороны законодательной власти большой работы в создании нормативно-правового обеспечения наилучшего развития цифровой экономики.