Актриса Чулпан Хаматова посвятила ростовчанину Серебренникову стихотворение
Актриса Чулпан Хаматова посвятила стихотворение режиссеру из Ростова Кириллу Серебренникову. Деятель искусства выступила в поддержку худрука «Гоголь-центра» 10 марта. Во время своего моноспектакля артистка продекламировала стихи Бориса Пастернака. Чулпан посвятила их режиссеру, обвиняемому в растрате госсредств:
«Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске
Что случится на моём веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва, Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идёт другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти».
Отметим, что ростовчанин был задержан 22 августа 2017 года. Его подозревают в хищении почти 68 миллионов рублей, выделенных на его постановки. Во время следствия режиссер находится под домашним арестом. Тем не менее Серебренников приезжал в родной город, чтобы проститься со скончавшейся матерью.