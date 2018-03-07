Актриса Чулпан Хаматова посвятила ростовчанину Серебренникову стихотворение



Актриса Чулпан Хаматова посвятила стихотворение режиссеру из Ростова Кириллу Серебренникову. Деятель искусства выступила в поддержку худрука «Гоголь-центра» 10 марта. Во время своего моноспектакля артистка продекламировала стихи Бориса Пастернака. Чулпан посвятила их режиссеру, обвиняемому в растрате госсредств:



«Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далёком отголоске

Что случится на моём веку.



На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

Если только можно, Авва, Отче,

Чашу эту мимо пронеси.



Я люблю Твой замысел упрямый

И играть согласен эту роль.

Но сейчас идёт другая драма,

И на этот раз меня уволь.



Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, всё тонет в фарисействе.

Жизнь прожить — не поле перейти».



Отметим, что ростовчанин был задержан 22 августа 2017 года. Его подозревают в хищении почти 68 миллионов рублей, выделенных на его постановки. Во время следствия режиссер находится под домашним арестом. Тем не менее Серебренников приезжал в родной город, чтобы проститься со скончавшейся матерью.