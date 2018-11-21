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Актриса Чулпан Хаматова посетила отца Кирилла Серебренникова в Ростове

Актриса Чулпан Хаматова посетила отца Кирилла Серебренникова в Ростове
Известная актриса Чулпан Хаматова побывала в гостях у отца режиссёра Кирилла Серебренникова.

Артистка приехала в Ростов с моноспектаклем «Пунктиром». Оказавшись в донской столице, она не могла не навестить Семена Михайловича, ведь с Кириллом Серебренниковым ее связывает давняя дружба. После того как режиссёра арестовали, Чулпан Хаматова участвовала в акциях в его защиту.
«Семён Михайлович говорит, что он обязан жить, чтобы увидеть торжество справедливости. Я тоже верю в справедливость, хоть это и не всегда просто, - написала Чулпан на своей странице в соцсети под фото с Семеном Михайловичем. - Кирилл, у тебя потрясающий папа, и я ему рассказала, как мы тут все тобою гордимся».

Актриса поддержала отца режиссёра и высказала надежду, что Кирилла Серебренникова оправдают и отпустят на свободу. Дома, в Ростове, его уже полтора года ждет отец.

Напомним, мама Кирилла Серебренникова Ирина Литвин ушла из жизни 17 февраля 2018 года.

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