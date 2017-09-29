Авторизация

Регистрация


  • USD 58.02
  • EUR 68.45
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

1

Активистка из Ростова требует не отменять маршрутку №59

Активистка из Ростова требует не отменять маршрутку №59
Активистка из Ростова требует не отменять маршрутку №59. Соответствующую петицию опубликовала Ирина Абрамова, отметив, что такое решение навредит жителям Западного.

Женщина считает, что если маршрутку отменят, ростовчанам будет сложнее добираться, особенно в час пик. Кроме того, больше нет транспорта, который бы соединяет 2-ой поселок Орджоникидзе.

По мнению активистки, люди попросту лишаться возможности уехать.

Напомним, накануне появилась информация, что Департамент транспорта планирует отменить маршрут №59.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Гость ирина

Сегодня, 00:06

И я соглашусь,мне на пример в 7 утра на работе надо быть так я быстро приезжаю на работу..Иногда 40 марш. не дождешься или 85а!59 марш. всегда рано ездит и я вовремя прихожу на работу -особенно зимой!

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.