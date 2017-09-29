Активистка из Ростова требует не отменять маршрутку №59



Активистка из Ростова требует не отменять маршрутку №59. Соответствующую петицию опубликовала Ирина Абрамова, отметив, что такое решение навредит жителям Западного.



Женщина считает, что если маршрутку отменят, ростовчанам будет сложнее добираться, особенно в час пик. Кроме того, больше нет транспорта, который бы соединяет 2-ой поселок Орджоникидзе.



По мнению активистки, люди попросту лишаться возможности уехать.



Напомним, накануне появилась информация, что Департамент транспорта планирует отменить маршрут №59.