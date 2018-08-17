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Активиста «Правого сектора»*, задержанного в Ростове, осудили на 2 года колонии

Активиста «Правого сектора»*, задержанного в Ростове, осудили на 2 года колонии
Активиста «Правого сектора»*, задержанного в Ростове, осудили на 2 года колонии. Роман Терновский признан виновным по статье УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

Установлено, что в период 2015-2016 годов, осужденный активно участвовал в пропаганде деятельности организации. Он изготавливал и распространял атрибутику. Кроме того, дважды участвовал в акциях, подрывающих интересы и авторитет РФ.

Так, в 2015-м в рамках операции «Медвежья блокада» он с участниками группировки блокировал движение российских грузовиков. А в 2016 году Терновский с группировкой «Правого сектора»* попытался сорвать празднование Дня России в посольстве РФ в Харькове.

Терновского задержали в Ростове 18 октября 2017 года.

- Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников запрещенной на территории России экстремистской организации «Правый сектор»* продолжается, - сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

*запрещенная на территории РФ организация.

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