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Активист из Ростова требует отменить транспортный налог

Активист из Ростова требует отменить транспортный налог
Фото: Okbuh.ru

Житель Ростова-на-Дону требует отменить транспортный налог. Свое обращение Давид Арутюнян разместил на сервисе Change.org.

Ростовчанин уверен, что отмена налога на автомобиль снизит расходы на продукты первой необходимости, товары и услуги. Кроме того, такое решение позволит приобретать безопасные и качественные машины.
«На дорогах множество технически несовершенных авто, они часто попадают в аварии. Многие боятся покупать европейские и японские машины, ведь налог на них - от 160 тысяч рублей. Упразднение налога позволит людям купить престижные авто, которые прошли многочисленные испытания и краш-тесты», - объясняет автор.

Горожанин отметил, что президент России ранее говорил об отмене транспортного налога в ответ на введение акциза на топливо. Однако инициативу рассмотрят, если петицию поддержит губернатор донского региона.

Давид убежден, что упразднение обязательной платы поможет меньше тратиться на продукты и снизить число ДТП на дорогах. Городские власти рассмотрят обращение, если оно наберет минимум 500 голосов. Сейчас идею мужчины поддержали 463 человека.

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