Актер сериала «Универ» помог ростовчанке победить онкологию



Актер сериалов «Саша и Таня» и «Универ» помог ростовчанке победить рак. Об этом Андрей рассказал на своей странице в социальной сети.



Полтора года назад актер открыл сбор на лечение Марии Лебедевой. Чтобы помочь женщине победить рак груди, к акции подключились благотворительные фонды, блогеры и просто небезразличные люди.



- Маша съездила на обследование в Германию, - написал в комментарии к фото актер. - Мы можем шёпотом, очень осторожно, сказать, что оно показало у Маши развивающуюся ремиссию. Теперь мы можем молиться за Машу и верить, что все будет хорошо.



Гайдулян пожаловался, что на пути к успеху было несколько препятствий – блокировка страницы Марии, остановка сбора и многое другое. Несмотря на все трудности, 31 января сбор средств удалось закрыть. Актер поблагодарил всех, кто помогал женщине одолеть болезнь.



Напомним, в 2015 году у актера диагностировали онкологию — лимфому Ходжкина. Андрей несколько месяцев лечился в Германии, где ему удалось победить рак.



После этого он стал помогать людям, организовывая сборы и делая репосты на свою страницу в социальной сети.