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Актер сериала «Универ» помог ростовчанке победить онкологию

Актер сериала «Универ» помог ростовчанке победить онкологию
Актер сериалов «Саша и Таня» и «Универ» помог ростовчанке победить рак. Об этом Андрей рассказал на своей странице в социальной сети.

Полтора года назад актер открыл сбор на лечение Марии Лебедевой. Чтобы помочь женщине победить рак груди, к акции подключились благотворительные фонды, блогеры и просто небезразличные люди.

- Маша съездила на обследование в Германию, - написал в комментарии к фото актер. - Мы можем шёпотом, очень осторожно, сказать, что оно показало у Маши развивающуюся ремиссию. Теперь мы можем молиться за Машу и верить, что все будет хорошо.

Гайдулян пожаловался, что на пути к успеху было несколько препятствий – блокировка страницы Марии, остановка сбора и многое другое. Несмотря на все трудности, 31 января сбор средств удалось закрыть. Актер поблагодарил всех, кто помогал женщине одолеть болезнь.

Напомним, в 2015 году у актера диагностировали онкологию — лимфому Ходжкина. Андрей несколько месяцев лечился в Германии, где ему удалось победить рак.

После этого он стал помогать людям, организовывая сборы и делая репосты на свою страницу в социальной сети.

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