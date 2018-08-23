Авторизация

Регистрация


  • USD 67.79
  • EUR 78.41
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Актёр из «Интернов» рассказал, что его жена с ребёнком пропали по дороге в Ростовскую область

Актёр из «Интернов» рассказал, что его жена с ребёнком пропали по дороге в Ростовскую область
Жена с ребёнком актёра сериала «Интерны» Дмитрия Файнштейна пропали по дороге в Ростовскую область. Артист считает, что на Дону его супруге помогают скрываться родственники.

Незадолго до исчезновения супруги они повздорили. Позже Дмитрий, как обычно, уехал по делам, пообещав жене вечером купить билеты в Ростовскую область. У женщины там живет подруга, и она хотела ее навестить.

Но в обед номер супруги был недоступен. Позже она написала, что уехала из дома, а её телефон разряжен. Больше на связь женщина не выходила.

Заподозрив неладное, Дмитрий позвонил подруге. Сначала она сухо ответила, что жена актёра у неё. А потом написала, что женщина ушла в монастырь и не хочет сообщать, в какой.

Файнштейн не злится на подругу, которая покрывает своего близкого человека. Актёр считает, что жена - взрослый человек и может сама распоряжаться своей жизнью. Всё, чего он хочет, - это иметь возможность видеть и воспитывать сына, пишет News.ru.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.