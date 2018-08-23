Актёр из «Интернов» рассказал, что его жена с ребёнком пропали по дороге в Ростовскую область



Жена с ребёнком актёра сериала «Интерны» Дмитрия Файнштейна пропали по дороге в Ростовскую область. Артист считает, что на Дону его супруге помогают скрываться родственники.



Незадолго до исчезновения супруги они повздорили. Позже Дмитрий, как обычно, уехал по делам, пообещав жене вечером купить билеты в Ростовскую область. У женщины там живет подруга, и она хотела ее навестить.



Но в обед номер супруги был недоступен. Позже она написала, что уехала из дома, а её телефон разряжен. Больше на связь женщина не выходила.



Заподозрив неладное, Дмитрий позвонил подруге. Сначала она сухо ответила, что жена актёра у неё. А потом написала, что женщина ушла в монастырь и не хочет сообщать, в какой.



Файнштейн не злится на подругу, которая покрывает своего близкого человека. Актёр считает, что жена - взрослый человек и может сама распоряжаться своей жизнью. Всё, чего он хочет, - это иметь возможность видеть и воспитывать сына, пишет News.ru.