Афиша культурных выходных в Ростове





Предстоящие выходные в Ростове будут богаты на культурные мероприятия. Ростовчанам и гостям города предлагают насладиться качественной музыкой, посетить театр и выставки.



В Ростовской областной филармонии в субботу пройдёт концерт «Не классика. Симфо-love» в исполнении Ростовского академического симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер - В.Т. Урюпин, дирижер и солист – москвич Юрий Медяник (скрипка, банданеон). Начало в 18:30.



В этот же день в джазовом клубе «Ростов» выступит биг-бенд ДШИ им. Кима Назаретова п/у Андрея Мачнева. В воскресенье в клубе состоится концерт Александра Поелуева (аккордеон) & New Centropezn Jazz Quartet - Арам Рустамянц (фортепиано), Андрей Мачнев (саксофон), Виталий Перов (бас), Григорий Дерацуев (ударные). Начало концертов в 20:00.



В воскресенье, 12 февраля, в Ростовском областном музее изобразительных искусств пройдет творческий вечер Надежды Богословской «От всей души» - автора стихов и песен, исполнителя романсов. Начало в 15:00.



В этот же день в конгресс-холле ДГТУ выступит Грузинский ансамбль песни и танца. Начало в 19:00.



Насыщенная программа ждёт и поклонников театра. В Ростовском академическом театре драмы им М. Горького в субботу в 18:30 покажут постановку лауреата национальной премии «Золотая Маска» Г. Шапошникова, степную сагу о любви «Цыган».







На большой сцене Ростовского-на-Дону академического молодежного театра в субботу в 19:00 - комедия в 2-х действиях по пьесе К. Гольдони «Кьоджинские перепалки» (режиссер – А. Баргман), а в воскресенье в это же время – «почти мелодрама» по пьесе У. Сарояна «Путь вашей жизни» (режиссер – М. Заец).

В малом зале Ростовской областной филармонии в воскресенье в 19:00 – гастроли: антрепризный спектакль М. Радовича «Суп из канарейки» (в ролях - Татьяна Васильева, Игорь Скляр, Максим Дорофеев).



В концертном зале Городского Дома творчества 12 февраля в 12:00 и 14:00 покажут интерактивную сказку «Она уезжает и ни о чем не жалеет или «Прощай, Доротти!».