Аэропорт Платов эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации





Пассажиров аэропорта Платов эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации.



Звуки сирены раздались в донской аэрогавани в 11:35. Все пассажиры и персонал были выведены на улицу. Как сообщили в аэропорту, прибывший на место пожарный расчёт возгорания не обнаружил.

- В 12 часов все пассажиры вернулись в здание. Инцидент никак не отразился на расписании аэропорта, все рейсы вылетели вовремя, - добавила представитель международного аэропорта Платов Ольга Ладейщикова.



В настоящее время аэроузел работает в штатном режиме.