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Аэропорт Платов эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

Аэропорт Платов эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

Пассажиров аэропорта Платов эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Звуки сирены раздались в донской аэрогавани в 11:35. Все пассажиры и персонал были выведены на улицу. Как сообщили в аэропорту, прибывший на место пожарный расчёт возгорания не обнаружил.
- В 12 часов все пассажиры вернулись в здание. Инцидент никак не отразился на расписании аэропорта, все рейсы вылетели вовремя, - добавила представитель международного аэропорта Платов Ольга Ладейщикова.

В настоящее время аэроузел работает в штатном режиме.

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