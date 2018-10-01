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Адвоката из Ростова арестовали за дачу взятки бывшему полковнику Дмитрию Захарченко

Адвоката из Ростова арестовали за дачу взятки бывшему полковнику Дмитрию Захарченко
Басманный суд арестовал бывшего адвоката из Ростова-на-Дону Виктора Белевцова. Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, с 2007 по 2016 годы Белевцов помогал передавать взятки от совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова Дмитрию Захарченко. За ежемесячное вознаграждение в 150 тысяч долларов экс-полковник оказывал покровительство бизнесу Маркелова. Всего сумма незаконно переданных средств составила два миллиарда рублей.

– Суд избрал в отношении Белевцова меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается, – прокомментировали в Следственном комитете России.

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