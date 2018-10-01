Адвоката из Ростова арестовали за дачу взятки бывшему полковнику Дмитрию Захарченко



Басманный суд арестовал бывшего адвоката из Ростова-на-Дону Виктора Белевцова. Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве.



По данным следствия, с 2007 по 2016 годы Белевцов помогал передавать взятки от совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова Дмитрию Захарченко. За ежемесячное вознаграждение в 150 тысяч долларов экс-полковник оказывал покровительство бизнесу Маркелова. Всего сумма незаконно переданных средств составила два миллиарда рублей.



– Суд избрал в отношении Белевцова меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается, – прокомментировали в Следственном комитете России.