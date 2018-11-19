Администрация Ростова потратит 260 тысяч рублей на шесть планшетов Apple



Городская администрация закупает шесть планшетов Apple на сумму 260 тысяч рублей. Такая заявка появилась на портале госзакупок 19 ноября.



Согласно представленной информации, мэрия планирует приобрести четыре iPad и два iPad Pro. Стоимость одного гаджета составляет 35 800 и 58 400 рублей соответственно.



Стандартный iPad имеет диагональ экрана 9,7 дюйма, поддерживающего высокое разрешение. Объём памяти планшета составляет 128 гигабайт, камера — восемь мегапикселей.



iPad Pro имеет диагональ 12,9 дюйма. Экран поддерживает более высокое разрешение. Камера - 12 мегапикселей, ёмкость — 64 гигабайта. Также к гаджету можно подключать клавиатуру.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 27 ноября. Победитель будет определён 3 декабря.



В мэрии не смогли объяснить, зачем администрация закупает такую дорогую технику. Из всего разнообразия электроники они, решив не мелочиться, выбрали именно продукцию Apple. Также неясно, по какому принципу подарки распределятся между сотрудниками. Четыре человека получат «какие-то простые» iPad, а двое — навороченные iPad Pro.