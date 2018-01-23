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Администрация Ростова сможет взимать плату за парковки без участия полиции

Администрация Ростова сможет взимать плату за парковки без участия полиции

Законодательное собрание Ростовской области разрабатывает законопроект, который позволит взимать плату за парковки без участия полиции. Об этом 25 января сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Документ позволит получить властям Ростова доступ к личным данным автовладельцев.
- У нас есть два пути. Первый – подписать соглашение с МВД и от них получать данные водителей, второй – изменить законодательство. Депутаты Заксобрания области сегодня над этим работают, - отметил глава региона.

Губернатор также добавил, что в миллионном городе без эффективной работы платных парковок невозможно организовать нормальное транспортное движение.

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