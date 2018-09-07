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Абсолютно голый мужчина разгуливал по Ростову

Абсолютно голый мужчина разгуливал по Ростову
Жители донской столицы 8 сентября могли увидеть голого мужчину. Сначала он проехался в заполненном людьми автобусе, а после прогулялся по улицам города... пока его не задержали полицейские.

Фотографиями из салона автобуса поделились 8 сентября жители Ростова-на-Дону. На снимках видно, что взрослый абсолютно голый мужчина стоит на входе в общественный транспорт. Проехав несколько остановок, он дал насладиться женщинам своим загорелым и рельефным телом. После этого вышел на Центральном рынке, где его уже ждали полицейские.

В комментариях под фото местные жители стали гадать, что стало причиной необычного поступка мужчины. Одни посчитали, что он психически нездоров, другие думали, что горожанин просто кому-то проспорил.

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