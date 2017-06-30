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80 детей из ДНР получили тепловой удар во время поездки в лагерь под Таганрогом

80 детей из ДНР получили тепловой удар во время поездки в лагерь под Таганрогом

80 детей из самопровозглашённой Донецкой народной республики получили тепловой удар во время поездки в детский лагерь под Таганрогом.

ЧП произошло днём 3 июля. В районе Ростова подростки стали жаловаться на плохое самочувствие. Сопровождающие группу, вызвали к автобусу «скорую». На вызов приехали сразу две бригады медиков.

На месте врачи оказали медицинскую помощь 25 ребятам, сообщает DonDay.ru. Когда состояние детей стало удовлетворительным, автобус продолжил движение.

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