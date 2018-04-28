79-летняя ростовчанка вошла в команду волонтеров ЧМ-2018





Нелли Васильевне Евстратовой в мае исполнится 79 лет. Она одна из тех представительниц старшего поколения, которые не привыкли к размеренному образу жизни, не любят подолгу смотреть телевизор или сидеть на лавочке с соседками, обсуждая новости.



Занятия в хоре, увлечение дартсом, участие в общественной жизни района и города — вот только часть того, что ежедневно наполняет жизнь активной ростовчанки. Сегодня ко всему этому добавились еще и занятия в городском волонтерском центре. Нелли Васильевна – член команды волонтеров чемпионата мира по футболу-2018.

- О том, что идет набор волонтеров, я узнала у нас, в Партии пенсионеров, и решила попробовать. Мне это интересно, я хочу быть причастной к грандиозному событию, которое пройдет в нашем городе, - рассказывает Нелли Васильевна. - Пришла в волонтерский центр, прошла собеседование. Если честно, не думала, что меня возьмут. Но через время мне перезвонили и пригласили на занятия.



Во время тренинга пенсионерка познакомилась с другими волонтерами, большинство из которых - студенты. Молодежь охотно приняла в свою команду старшего товарища. Как признается Нелли Васильевна, никакого особого отношения к ней нет, разве что ребята стараются проявлять заботу, но в остальном подготовку к спортивному событию она проходит наравне со всеми.



С того момента, как Нелли Васильевна стала добровольцем, в ее сумке всегда лежат две вещи – книжка волонтера и английский разговорник.

- Язык я знаю плохо. Только какие-то общие фразы, но с собой всегда ношу небольшой словарик с распространенными выражениями. Здесь есть транскрипция и перевод, думаю, с помощью него я смогу ответить на вопросы иностранцев.



Во время работы в период чемпионата «серебряный волонтер», так называют добровольцев старшего поколения, как и другие помощники, должна быть готова рассказать гостям города, как добраться до стадиона, ближайшей гостиницы, к остановке транспорта, кафе, и ответить на другие общие вопросы. При этом добровольцам нельзя принимать от иностранцев подарки, чаевые, обмениваться значками.



Туристов, впервые оказавшихся в Ростове, Нелли Васильевна пригласила бы посетить городскую набережную и парк Горького. Эти места она считает самыми красивыми в городе.

- И, конечно, все, кто к нам приезжает, должны посетить станицу Старочеркасскую. Не знаю, будет ли у болельщиков такая возможность, но я бы очень советовала.



Сейчас на занятиях волонтеры изучают общую информацию о чемпионате, его историю, организацию ФИФА, учат футбольные речевки.



Активная ростовчанка рассказывает, что далека от футбола, хотя болеет за родной ФК «Ростов» и по привычке называет команду «Ростсельмаш». Иногда посещает игры донского клуба и со зрительских трибун поддерживает наших футболистов. Очень переживает, что команду покинул Курбан Бердыев.



На пенсии Нелли Васильевна всего полтора года. Практически всю жизнь работала воспитателем в детском саду. Ее трудовой стаж — более 40 лет.



Нелли Васильевна уверена, что многолетний опыт работы с детьми поможет ей в волонтерской деятельности.