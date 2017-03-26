Авторизация

Регистрация
  • USD 56.94
  • EUR 61.81
Новости

Общество

0

78-летний пенсионер пропал в Ростовской области

78-летний пенсионер пропал в Ростовской области

78-летний пенсионер пропал в Ростовской области. Егор Николаевич Некрасов исчез в Кашарском районе 10 декабря 2016 года.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на вид пожилому мужчине около 80 лет, он невысокого роста и худощавого телосложения. Волосы короткие и седые, лицо треугольное, тонкие губы, светлые глаза и дугообразные брови.

В день исчезновения Егор Николаевич Некрасов был одет в камуфляжные брюки, темное пальто, красную рубашку, черную шапку и сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8 (863) 2-13-21, 8 (863) 21-4-50, 8-928-182-24-58 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!