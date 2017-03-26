78-летний пенсионер пропал в Ростовской области





78-летний пенсионер пропал в Ростовской области. Егор Николаевич Некрасов исчез в Кашарском районе 10 декабря 2016 года.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на вид пожилому мужчине около 80 лет, он невысокого роста и худощавого телосложения. Волосы короткие и седые, лицо треугольное, тонкие губы, светлые глаза и дугообразные брови.



В день исчезновения Егор Николаевич Некрасов был одет в камуфляжные брюки, темное пальто, красную рубашку, черную шапку и сапоги.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 8 (863) 2-13-21, 8 (863) 21-4-50, 8-928-182-24-58 или 02.