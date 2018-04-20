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73 байкера мотоклуба «Ночные волки» возглавят шествие «Бессмертного полка» в Ростове

73 байкера мотоклуба «Ночные волки» возглавят шествие «Бессмертного полка» в Ростове
В Ростове перед шествием «Бессмертного полка» проедет колонна из 73 мотоциклистов. Байкеры мотоклуба «Ночные волки» третий раз принимают участие в акции.

В этом году количество техники будет соответствовать числу лет, прошедших со Дня Победы.
- Для участия в шествии «Бессмертного полка» в Ростов приедут байкеры из Краснодара, Сочи, других городов Юга России, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик, - рассказал Rostov.ru представитель ростовского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Родион Зюзин.

Ростовская колонна мотоциклистов будет олицетворять собой 8-й отдельный мотоциклетный полк, который прославился в ходе операции по разгрому немецких войск под Сталинградом. Наравне с современными мотоциклами в параде будут участвовать знаменитые «Уралы», на базе которых в годы войны создавались мотоциклетные подразделения.

Добавим, что 25 апреля Ростов будет встречать участников мотомарша «Дороги Победы – на Берлин». В донскую столицу участники пробега прибудут из Краснодара. Первую остановку мотоциклисты сделают на въезде в город, у памятника «Тачанка».

Как ранее писал Rostov.ru, планируется, что в этом году в шествии «Бессмертного полка» примут участие около 100 тысяч человек. Во время шествия участники будут исполнять песни военных лет.

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