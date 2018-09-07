70-летний дезориентированный мужчина пропал в Ростове
В Ростове пропал 70-летний пенсионер. Владимир Десятников ушел из дома на улице Русской 8 сентября.
Рост Владимира Семеновича - 182 сантиметра. У него худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. В день исчезновения мужчина надел голубую олимпийку, голубую шведку, серо-коричневые брюки и коричневые босоножки.
Родные пропавшего отмечают, что мужчине необходима медицинская помощь, он дезориентирован.
Всем, кто видел Владимира Десятникова, необходимо позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.