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70-летний дезориентированный мужчина пропал в Ростове

70-летний дезориентированный мужчина пропал в Ростове
В Ростове пропал 70-летний пенсионер. Владимир Десятников ушел из дома на улице Русской 8 сентября.

Рост Владимира Семеновича - 182 сантиметра. У него худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы. В день исчезновения мужчина надел голубую олимпийку, голубую шведку, серо-коричневые брюки и коричневые босоножки.

Родные пропавшего отмечают, что мужчине необходима медицинская помощь, он дезориентирован.

Всем, кто видел Владимира Десятникова, необходимо позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.

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