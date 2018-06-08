64 миллиона потратят на покупку 23 иномарок в Правительстве Ростовской области



64 миллиона потратит на покупку 23 иномарок Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области, подведомственное Правительству Ростовской области. Контракт появился на сайте государственных закупок.



Из собственных средств автотранспортное предприятие собирается выделить 50 миллионов на покупку 20 иномарок стоимостью 2,5 миллиона и 14 миллионов - еще на три авто.



Так, 20 автомобилей должны быть полноприводными седанами с мощностью двигателя не менее 184 л.с., разгон до 100 километров в час он должен осуществлять не более чем за 8,6 секунды, при этом у него должна быть 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.



Под предъявленные в контракте требования подходит Mercedes-Benz E-Class.



В 4,7 миллиона обойдутся три полноприводных седана мощностью 367 лошадиных сил, кроме того, они должны обладать 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Под описание подходит автомобиль Genesis G90 2017 расширенной комплектации.