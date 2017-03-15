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600 случаев нарушения ПДД водителями автобусов выявили в Ростове

600 случаев нарушения ПДД водителями автобусов выявили в Ростове

600 случаев нарушения ПДД водителями автобусов выявили в Ростовской области с начала профилактического рейда ГИБДД «Автобус». Акция стартовала на территории региона 6 марта.
- Инспекторы ДПС несут службу вблизи остановок, на которых отмечается наибольшее количество нарушений, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Например, в Ростове в их числе пересечение проспекта Ворошиловский и улицы Красноармейской, Буденовского и Красноармейской, площадь Гвардейская.

Чаще всего водители автобусов привлекаются к ответственности за нечитаемые грязные регистрационные знаки. Кроме того, водители не пользуются ремнями безопасности, нарушают правила перевозки людей и правила маневрирования. Профилактический рейд будет проводиться до 24 марта.

Отметим, что несмотря на большое количество штрафов, многие водители автобусов и маршруток продолжают нарушать ПДД. Они все также высаживают пассажиров из второго ряда, превышают скорость, устраивают гонки друг с другом, ездят с открытыми дверями. Из-за всех этих нарушений пассажиры часто падают и травмируются в общественном транспорте.

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