600 случаев нарушения ПДД водителями автобусов выявили в Ростове





600 случаев нарушения ПДД водителями автобусов выявили в Ростовской области с начала профилактического рейда ГИБДД «Автобус». Акция стартовала на территории региона 6 марта.

- Инспекторы ДПС несут службу вблизи остановок, на которых отмечается наибольшее количество нарушений, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Например, в Ростове в их числе пересечение проспекта Ворошиловский и улицы Красноармейской, Буденовского и Красноармейской, площадь Гвардейская.



Чаще всего водители автобусов привлекаются к ответственности за нечитаемые грязные регистрационные знаки. Кроме того, водители не пользуются ремнями безопасности, нарушают правила перевозки людей и правила маневрирования. Профилактический рейд будет проводиться до 24 марта.



Отметим, что несмотря на большое количество штрафов, многие водители автобусов и маршруток продолжают нарушать ПДД. Они все также высаживают пассажиров из второго ряда, превышают скорость, устраивают гонки друг с другом, ездят с открытыми дверями. Из-за всех этих нарушений пассажиры часто падают и травмируются в общественном транспорте.