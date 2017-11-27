6 миллионов потратили в Ростове, чтобы превратить купеческое имение в «сарай»





Ремонт зданий в исторической части Ростова не перестаёт давать поводы для возмущения неравнодушных горожан. Очередной жертвой безответственного и непрофессионального ремонта стал старенький купеческий дом, расположенный на улице Баумана, 43, напротив памятника архитектуры – здания Солдатской синагоги.



Тревогу забили в общественном движении «Мой фасад». Его руководитель Роман Бочарников подробно пояснил, в чём именно заключаются претензии. По его словам, здание примерно 1900 года постройки за три месяца успели превратить из небольшого особняка с характерной архитектурой начала XX века в «новодельный сарайчик с кривенькими остатками фасадного декора».







Примитивное покрытие толстым слоем штукатурки типа «короед», применяемое повсеместно при ремонте исторических зданий в центре Ростова, к большому сожалению, не обошло стороной и этот купеческий дом.

- Летом, когда вокруг дома появились леса, мы наивно полагали, что составители сметы капремонта учли очевидные проблемы его фасада, по карнизу которого шли трещины. Думали, стягивать будут, как минимум. Но никто ничего укреплять не стал. Трещины просто «подмарафетили» штукатуркой, заодно уничтожив и русты, - рассказал Роман Бочарников. - Остальное упростили, другое отбили, но в целом по-простецки замазали полуразвалившиеся детали, что дожили до наших дней.







Рабочие, что называется, вовсе не стали «заморачиваться» на архитектурные детали. Безалаберность видна невооруженным взглядом. Так, на левом окне сохранился былой декор, на среднем он частично утрачен, а на правом и вовсе исчез.

- Как только мы заметили первые странности «ремонта», то сразу же просигнализировали об этом в департамент ЖКХ. Было это еще в начале августа. Никакой реакции из департамента не последовало, и метаморфозы продолжились, - добавляет Роман Бочарников. - И после второго обращения тоже никаких позитивных сдвигов.







В настоящее время ремонт близится к завершению, разумеется, по первоначальному плану, без учёта каких-либо замечаний. Отметим, что на работы было выделено 6 млн рублей. Тем временем «короедная экзема», как её называют общественники, продолжает распространяться по исторической части Ростова и уже успела поглотить кирпичную кладку очередного дома на углу улицы Тургеневской.



Напомним, ранее представители общественного движения «Мой фасад» отметили неестественно яркий цвет, в который красят фасады домов в исторической части города, отметив, что «старый Ростов» превращается в бразильский квартал.



