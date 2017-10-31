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52-летнего мужчину ищут в Ростовской области

52-летнего мужчину ищут в Ростовской области
52-летнего Олега Казьмина разыскивают в Ростовской области. Мужчина ушел из дома в станице Казанской неделю назад и до сих пор не вернулся обратно. Дончанин не выходит на связь с близкими.

- Рост пропавшего - 170-175 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы с проседью, носит усы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В день исчезновения Олег был одет в куртку темно-зеленого цвета, вязаную шапку, черные спортивные штаны и зеленые резиновые галоши.

Всех, кто видел дончанина, просят позвонить по номерам: 8 (86364) 31-3-02 или 8-960-463-66-65 или 02.

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