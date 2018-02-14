52-е заседание донского Заксобрания: выплаты на первого ребёнка, законы о туризме и масштабных инвестпроектах





Донские депутаты внесли поправки в существующие нормативно-правовые акты и приняли новые региональные законы. В Ростове 14 февраля состоялось 52-е заседание Законодательного собрания, на котором депутаты рассмотрели 43 вопроса.



Одной из первых поправок стала передача полномочий по выплате пособий на первого ребенка муниципалитетам. Так, с 1 января 2018 года семьям, в которых появился первенец, ежемесячная выплата составит 10 501 рубль. Новая мера федеральной поддержки семей с детьми будет осуществляться с момента рождения ребенка и до полутора лет. Стоит отметить, что это касается тех семей, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума - 15 935 рублей. Это значит, что доход семьи из трех человек не должен быть выше 47 тысяч рублей. На выплаты пособий из федерального бюджета выделено 520,6 миллиона рублей.

– Реализация этой нормы уже началась. Но для того чтобы она проходила в комфортном для молодых семей режиме, эти полномочия переданы на муниципальный уровень с соответствующим финансированием, – прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



На сегодняшний день на Дону выплаты за январь и февраль текущего года уже получили 215 семей. Для того чтобы оформить пособие, родители новорожденных должны обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки.



Кроме того, изменились критерии получения земли под инвестиционные проекты. Инвесторы были недовольны некоторыми положениями закона 2015 года о правилах жилищной застройки. В частности, застройщики не могли возводить коммерческие помещения под магазины, офисы, салоны и так далее. Теперь принятые изменения позволят возводить объекты нежилой недвижимости.

– Строительство жилья должно быть комплексным, чтобы люди, купившие новые квартиры, могли сразу решить все свои бытовые вопросы, – считает Александр Ищенко.



Поправки появились и в законе о масштабных проектах в сельском хозяйстве. Чтобы признать его крупным инвестиционным, необходимо выполнить два условия: по объему инвестиций – не менее 500 миллионов рублей и по единицам сельхозживотных – 400 и более голов.



Предполагается, что эти изменения создадут дополнительные стимулы для привлечения инвесторов и для разрешения проблемы обманутых дольщиков.



На заседании депутаты также выступили за ликвидацию неравенства при предоставлении льгот на оплату взносов за капремонт. В январе 2016 года для одиноких пенсионеров старше 70 лет была установлена компенсация расходов по взносам на капитальный ремонт. Для пенсионеров старше 80 лет её размер составляет 100 процентов. Однако законодательством не были учтены некоторые моменты. Например, если с пенсионером живет инвалид первой или второй групп, льгота не полагается.

– В конце прошлого года был разработан законопроект, предоставляющий льготы пенсионерам старше 70 лет, которые совместно проживают с инвалидами первой или второй групп, – пояснил спикер донского Заксобрания.



В настоящее время на законопроект получено положительное заключение Правительства России.



Кроме того, депутаты обсудили закон о финансовой поддержке семей с приемными детьми. Так, с 1 января 2018 года размер ежемесячного пособия составляет 8 107 рублей. Также увеличивается ежемесячная выплата за второго и каждого последующего ребенка (с 1 559 рублей до 1 621 рубля), доплата за особые условия труда (с 1 170 до 1 217), доплата проживающим в сельской местности (с 1950 до 2 028).



Депутаты также приняли областной закон о туризме в окончательной редакции. Он призван создать комфортные условия для отдыха жителей области. Одним из примеров города «выходного дня» парламентарии называют Азов.



Кроме этого, были внесены изменения в региональный бюджет на текущий и на плановый период 2019-го и 2020 годов. В областную казну из федерального бюджета поступили 2,2 миллиарда рублей. За счет этого произошло распределение бюджетных средств. Более 133 миллионов будут направлены на подготовку тренировочных баз к чемпионату мира в Ростове-на-Дону (стадион «Труд») и Таганроге (стадион «Торпедо»), еще 800 млн - на ремонт дорог, входящих в ростовскую агломерацию.