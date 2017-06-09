50-летняя женщина силой отобрала телефон у ростовчанина в центре города





В Ростове 50-летняя женщина подозревается в грабеже. По информации полиции, в центре города на улице Пушкинской у ростовчанки возник конфликт с прохожим. Во время перепалки женщина силой отобрала у своего оппонента телефон, после чего сбежала.



О случившемся мужчина сообщил в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Похищенный телефон находился у неё.



Мобильник вернули владельцу, а женщине ещё предстоит ответить за преступление по статье «Грабёж».