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50-летняя женщина силой отобрала телефон у ростовчанина в центре города

50-летняя женщина силой отобрала телефон у ростовчанина в центре города

В Ростове 50-летняя женщина подозревается в грабеже. По информации полиции, в центре города на улице Пушкинской у ростовчанки возник конфликт с прохожим. Во время перепалки женщина силой отобрала у своего оппонента телефон, после чего сбежала.

О случившемся мужчина сообщил в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Похищенный телефон находился у неё.

Мобильник вернули владельцу, а женщине ещё предстоит ответить за преступление по статье «Грабёж».

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