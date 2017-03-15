50-летний мужчина, пропавший две недели назад, разыскивается в Ростове





В Ростове разыскивается 50-летний Анатолий Анатольевич Бабаев. О том, где находится ростовчанин ничего неизвестно уже две недели.



3 марта мужчина вышел из своего дома в Советском районе города и не вернулся. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно, но когда поиски не дали результатов, они обратились в полицию.



В донском главке сообщили приметы пропавшего. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, черные с проседью волнистые волосы, зелёные глаза. В день пропажи на нём была черная куртка, брюки и тёмные ботинки.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Анатолий Бабаев или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (863)249-20-60, 02.