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50-летний мужчина, пропавший две недели назад, разыскивается в Ростове

50-летний мужчина, пропавший две недели назад, разыскивается в Ростове

В Ростове разыскивается 50-летний Анатолий Анатольевич Бабаев. О том, где находится ростовчанин ничего неизвестно уже две недели.

3 марта мужчина вышел из своего дома в Советском районе города и не вернулся. Сначала родственники пытались найти его самостоятельно, но когда поиски не дали результатов, они обратились в полицию.

В донском главке сообщили приметы пропавшего. Рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, черные с проседью волнистые волосы, зелёные глаза. В день пропажи на нём была черная куртка, брюки и тёмные ботинки.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Анатолий Бабаев или видел его, просят позвонить по телефонам: 8 (863)249-20-60, 02.

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