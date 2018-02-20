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34-летнюю женщину ищут в Ростовской области

34-летнюю женщину ищут в Ростовской области
34-летнюю женщину ищут в Ростовской области. Евгения Шинкарева, проживающая в Белой Калитве, ушла из дома 14 февраля. Больше на связь с родственниками она не выходила.

Разыскиваемая выглядит на 30-35 лет. Рост женщины примерно 175 сантиметров. У нее крашенные волосы чуть ниже плеч и карие глаза. Женщина носит обувь 41 размера.

Во что была одета никто не знает.

Все кому известно что-либо о судьбе женщины просьба позвонить по номерам: 8 (863) 83-63-3-18, 8 (863) 83-69-2-24, 8 (863) 83-69-4-41, 8-988-948-97-66.

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