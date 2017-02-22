32-летний мужчина уехал в Таганрог устраиваться на работу и исчез





32-летний мужчина пропал в Ростовской области. 19 февраля Леонид Марченко позвонил своим родственникам и рассказал, что 20 февраля он поедет в Таганроге, чтобы устроиться на работу на самолетный завод. После этого мужчина перестал выходить на связь, и уже более двух суток его телефон выключен.



Сестра пропавшего парня сомневается в том, что ее брат добрался до Таганрога.

- Если бы он был в Таганроге, я думаю, он бы без проблем добрался домой, даже если бы денег не было, там много родственников и знакомых.- рассказала Светлана Марченко Rostov. ru.



У Леонида темные волосы, он носит короткую бороду. Мужчина был одет в сине-черный спортивный костюм.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону 8-951-824-58-75.