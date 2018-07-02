300 млн рублей выделят на ремонт участка трассы Ростов - Таганрог



Ремонт граничащей с Украиной дороги Ростов - Таганрог обойдется примерно в 300 млн рублей. На реконструкцию пойдут средства из федерального бюджета. Участок в 10 километров отремонтируют за 291 643 547 рублей.



Подрядчику предстоит постелить новое дорожное покрытие. Кроме того, нужно полностью обустроить обновленную трассу: сделать барьерные ограждения, начертить разметку, установить сигнальные столбики и дорожные знаки.



Более того, в указанную сумму входят обустройство тротуаров, укрепление обочин, ликвидация старых остановок и водонапорных труб.



Ремонтные работы начнутся после подписания контракта и продлятся до октября 2019 года.