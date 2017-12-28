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30-летнюю уроженку Ростовской области, пропавшую более года назад, нашли живой

30-летнюю уроженку Ростовской области, пропавшую более года назад, нашли живой
30-летнюю дончанку, пропавшую более года назад, нашли живой. Валентина Химичева вернулась домой в Обливский район. Розыском девушки занимались добровольцы из отряда «Лиза Алерт» и полиция. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, Валентина Химичева ушла из дома 29 февраля 2016 года и не вернулась обратно. Девушка купила билет до Ростова и оборвала связь с родственниками. В октябре 2017 года ее видели в Санкт-Петербурге. Сейчас дончанка вернулась к родным.

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