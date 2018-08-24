29-летняя ростовчанка Полина Диброва скоро станет бабушкой



29-летняя уроженка Ростова Полина Диброва готовится стать бабушкой. Нянчить внуков супруга шоумена Дмитрия Диброва собирается уже грядущей зимой.



Дело в том, что взрослая дочь телеведущего от второго брака - Лада - беременна. Малыш должен появиться на свет в январе 2019 года. Об этом Полина узнала на отдыхе в Монако. Девушка сразу же поспешила поделиться новостью с поклонниками.



«У меня появилась перспектива... Стану бабушкой в январе! Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется, ничего такая бабуля. Взрослый муж — флакон сюрпризов!» — радуется ростовчанка.



Примечательно, что девушка возьмет на себя роль бабушки уже в 29 лет. Это связано с тем, что у супругов 30-летняя разница в возрасте. Дмитрию вот-вот исполнится 59 лет.



Полина - мама троих детей. Так что ей наверняка удастся найти подход к новому члену семьи.