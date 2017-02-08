29-летняя девушка, тело которой нашли в Азовском районе, могла умереть от переохлаждения





Обнаруженная накануне в лесополосе неподалеку от трассы Азов-Староминская 29-летняя азовчанка могла умереть от переохлаждения.



По факту обнаружения тела Александры Соловьевой проводится доследственная проверка.

- В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий 7 февраля в лесопосадке, недалеко от автодороги Азов-Староминская, было обнаружено тело пропавшей женщины без признаков насильственной смерти, - рассказали в следственном управлении СКР по Ростовской области. - Все ценные вещи, документы, деньги находились при ней.



При осмотре тела телесных повреждений на теле девушки обнаружено не было. Предварительная причина ее смерти – общее переохлаждение организма. Окончательно причину смерти установят после проведения всех необходимых лабораторных исследований.



Напомним, тело 29-летней жительницы города Азова Александры Соловьевой было обнаружено сотрудниками полиции 7 февраля. Девушка пропала вечером 21 января. Около 20 часов она вышла из дома и не вернулась.