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29-летняя девушка, тело которой нашли в Азовском районе, могла умереть от переохлаждения

29-летняя девушка, тело которой нашли в Азовском районе, могла умереть от переохлаждения

Обнаруженная накануне в лесополосе неподалеку от трассы Азов-Староминская 29-летняя азовчанка могла умереть от переохлаждения.

По факту обнаружения тела Александры Соловьевой проводится доследственная проверка.
- В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий 7 февраля в лесопосадке, недалеко от автодороги Азов-Староминская, было обнаружено тело пропавшей женщины без признаков насильственной смерти, - рассказали в следственном управлении СКР по Ростовской области. - Все ценные вещи, документы, деньги находились при ней.

При осмотре тела телесных повреждений на теле девушки обнаружено не было. Предварительная причина ее смерти – общее переохлаждение организма. Окончательно причину смерти установят после проведения всех необходимых лабораторных исследований.

Напомним, тело 29-летней жительницы города Азова Александры Соловьевой было обнаружено сотрудниками полиции 7 февраля. Девушка пропала вечером 21 января. Около 20 часов она вышла из дома и не вернулась.

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