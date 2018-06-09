28 млн - на топливо: Правительство Ростовской области запасается бензином



Правительство Ростовской области в лице государственного унитарного предприятия покупает бензин почти на 28 миллионов рублей. Информация о покупке топлива появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 27 718 500 рублей.



В документации указывается, что ведомство для своих нужд собирается приобрести 630 тысяч литров топлива. Среди них – 150 тысяч литров АИ-92, 270 тысяч литров АИ-95, 15 литров АИ-98 и 210 литров дизельного топлива.



При этом ГУАТП планирует отдать за литр 92-го 41,1 рубля, за 95-й – 44,5 рубля и за литр бензина марки АИ-98 – 49,2 рубля.



Стоит отметить, что за последний месяц цена на топливо значительно подскочила. Так, в Ростове-на-Дону бензин марки АИ-92 можно купить за 43 рубля, АИ-95 - за 46,20 рубля, а бензин АИ-98 - за 50,70 рубля.