26-летний парень пропал в Ростовской области





26-летний парень пропал в Ростовской области. Владислав Гатилин ушёл из своего дома в Сальске 29 июня. До сих пор друзья и родные не знают, где находится молодой человек.



О пропаже парня родственники заявили в полицию. Молодого дончанина также разыскивают добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили листовки с приметами пропавшего. На вид ему - 25-26 лет, рост - около 172 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза.



В день исчезновения на молодом человеке были тёмно-синие джинсы и серые кроссовки. На левой руке пропавшего парня - татуировка самурая.



Всех, кто знает, где находится Владислав Гатилин или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.