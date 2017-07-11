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26-летний парень пропал в Ростовской области

26-летний парень пропал в Ростовской области

26-летний парень пропал в Ростовской области. Владислав Гатилин ушёл из своего дома в Сальске 29 июня. До сих пор друзья и родные не знают, где находится молодой человек.

О пропаже парня родственники заявили в полицию. Молодого дончанина также разыскивают добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили листовки с приметами пропавшего. На вид ему - 25-26 лет, рост - около 172 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения на молодом человеке были тёмно-синие джинсы и серые кроссовки. На левой руке пропавшего парня - татуировка самурая.

Всех, кто знает, где находится Владислав Гатилин или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

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