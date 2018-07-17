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2,5 миллиона дончан пользуются порталом госуслуг

2,5 миллиона дончан пользуются порталом госуслуг

Ростовская область лидирует в ЮФО по количеству пользователей электронного сервиса.

За последний квартал в Ростовской области стало на 127 тысяч пользователей портала госуслуг больше. В сумме количество зарегистрированных в системе дончан составляет 2,5 миллиона человек. Это 70,5% от числа всех жителей области.

В Южном федеральном округе на Дону наибольшее число пользователей портала госуслуг. В рейтинге субъектов Российской Федерации Ростовская область заняла 23-е место.

За последние месяцы на портал добавили 90 новых государственных услуг. Еще 105 планируют перевести в электронную форму в сентябре. На данный момент пользователям доступны услуги разных уровней. Из них 839 федеральных, 210 региональных и 40 типовых муниципальных.

За второй квартал текущего года жители области получили 240 тысяч федеральных и 220 тысяч региональных услуг в электронной форме. За 2017 год общее число оказанных услуг составило 630 тысяч.
- Мы планируем внедрение механизма оценки качества оказанных электронных госуслуг жителями области. Это поможет нам получить обратную связь от наших граждан, - пояснил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

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