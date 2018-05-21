24 мая в донском регионе ограничат продажу алкоголя



24 мая на территории донского региона ограничат продажу спиртных напитков. «День трезвости» связан с проведением последнего звонка.



Приобрести спиртосодержащие напитки можно в заведениях общепита, которые имеют зал обслуживания посетителей. При этом продажа алкоголя на вынос осуществляться не будет. Стоит отметить, что запрещается продавать спиртные напитки 1 июня и 1 сентября.



Продавцов, которые нарушат областной закон Ростовской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области» и будут торговать из-под полы, ждет штраф.