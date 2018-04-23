Авторизация

Регистрация


  • USD 62.60
  • EUR 76.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

24 мая и 27 июня в Ростове будет запрещена продажа алкоголя

24 мая и 27 июня в Ростове будет запрещена продажа алкоголя
В Ростове определились с датами проведения последнего звонка и выдачи аттестатов. По закону в эти дни продажа спиртного запрещена.

Так, реализация алкоголя будет под запретом 24 мая и 27 июня. Напомним, что нельзя будет купить алкоголь и в другие неплавающие даты. Это День защиты детей – 1 июня и День знаний – 1 сентября.

Добавим, что ограничения не распространяются на кафе, рестораны и другие места общественного питания. Но продажа спиртного на вынос запрещена.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.