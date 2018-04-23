24 мая и 27 июня в Ростове будет запрещена продажа алкоголя



В Ростове определились с датами проведения последнего звонка и выдачи аттестатов. По закону в эти дни продажа спиртного запрещена.



Так, реализация алкоголя будет под запретом 24 мая и 27 июня. Напомним, что нельзя будет купить алкоголь и в другие неплавающие даты. Это День защиты детей – 1 июня и День знаний – 1 сентября.



Добавим, что ограничения не распространяются на кафе, рестораны и другие места общественного питания. Но продажа спиртного на вынос запрещена.