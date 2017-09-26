23-летний житель Ростова организовал подпольный цех по производству алкоголя



В Ростове 23-летний местный житель организовал подпольный цех по производству алкоголя в гараже. Нелегальное производство обнаружили в Ворошиловском районе города.



В помещении молодой человек установил специальное оборудование для изготовления спиртного известных брендов кустарным способом. Готовую продукцию ростовчанин и двое его подельников хранили и продавали в двух других помещениях.

- В ходе обысков в подпольных производственных и складских помещениях обнаружены и изъяты спиртосодержащая жидкость объемом более 6,5 тысячи литров, а также 11 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Образцы изъятой продукции направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области.

