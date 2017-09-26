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23-летний житель Ростова организовал подпольный цех по производству алкоголя

23-летний житель Ростова организовал подпольный цех по производству алкоголя
В Ростове 23-летний местный житель организовал подпольный цех по производству алкоголя в гараже. Нелегальное производство обнаружили в Ворошиловском районе города.

В помещении молодой человек установил специальное оборудование для изготовления спиртного известных брендов кустарным способом. Готовую продукцию ростовчанин и двое его подельников хранили и продавали в двух других помещениях.
- В ходе обысков в подпольных производственных и складских помещениях обнаружены и изъяты спиртосодержащая жидкость объемом более 6,5 тысячи литров, а также 11 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Образцы изъятой продукции направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области.

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