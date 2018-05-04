22-летнюю девушку из Белгородской области ищут на Дону



22-летнюю девушку ищут в Ростовской области. Зарема Гусейнова ушли из дома в поселке Майском Белгородской области 30 апреля и не вернулась обратно. Она может находится в донском регионе.



По данным поисковиков, на вид пропавшей 17-19 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 сантиметров, волосы прямые, глаза карие.

В день своего исчезновения на девушке была кожаная куртка бордового цвета, синие джинсы и черные кроссовки.



Все, кто видел Зарему могут позвонить по телефонам: 88007005452 или 102, 112.