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22-летнюю девушку из Белгородской области ищут на Дону

22-летнюю девушку из Белгородской области ищут на Дону
22-летнюю девушку ищут в Ростовской области. Зарема Гусейнова ушли из дома в поселке Майском Белгородской области 30 апреля и не вернулась обратно. Она может находится в донском регионе.

По данным поисковиков, на вид пропавшей 17-19 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 сантиметров, волосы прямые, глаза карие.
В день своего исчезновения на девушке была кожаная куртка бордового цвета, синие джинсы и черные кроссовки.

Все, кто видел Зарему могут позвонить по телефонам: 88007005452 или 102, 112.

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