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21-летнего парня разыскивают в Ростовской области

21-летнего парня разыскивают в Ростовской области

21-летнего парня разыскивают в Ростовской области. Исайя Чесноков ушел из дома в Волгодонске 16 февраля и до сих пор не вернулся.
- Молодой человек среднего роста, около 170 см. У него среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – У парня есть небольшие пигментные пятна на веках, пальцах и коленях.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Исайи, просят позвонить по телефонам в городе Волгодонске: 8 (863-92) 2-17-77, 8(904) 44-53-876 или 02.

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