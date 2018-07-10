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19 снарядов времен Великой Отечественной нашли в Ростовской области

19 снарядов времен Великой Отечественной нашли в Ростовской области
В Ростовской области в Аксайском районе нашли 19 снарядов времен Великой Отечественной войны. Вечером 10 июля взрывоопасные предметы обнаружили в поселке Конструктор во время дорожно-строительных работ.

Во время ремонта дорожного полотна рабочие увидели предметы, похожие на снаряды. Начальник группы решил позвонить в МЧС. Прибывшие на место спасатели подтвердили опасения, подана заявка на разминирование.

– Место охраняют, в ближайшее время снаряды вывезут и уничтожат, – рассказали в правительстве Ростовской области.

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