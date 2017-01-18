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19-летнюю ростовчанку будут судить за убийство пожилого художника в Санкт-Петербурге

19-летнюю ростовчанку будут судить за убийство пожилого художника в Санкт-Петербурге
19-летнюю ростовчанку Яну Зуеву подозревают в убийстве пожилого художника в Санкт-Петербурге. В настоящее время девушка и ее 16-летний подельник находятся под стражей.

По версии следствия, уроженка Ростова ухаживала за пожилым местным жителем, членом союза художников России 69-летним Евграфов Паймановым. После перенесенного инсульта, мужчина мог передвигаться только на инвалидной коляске. Между пенсионером и девушкой возник конфликт, после которого Зуева решила убить петербуржца. Помочь совершить преступление она попросила своего 16-летнего знакомого. Расплатиться с подростком ростовчанка обещала ценными вещами потерпевшего.
- 3 июля 2016 года обвиняемый под обманным предлогом проник в квартиру пенсионера в доме по Литейному проспекту, где соверши убийство потерпевшего, нанеся ему множественные удары ножом, после чего похитил из квартиры деньги и имущество на сумму более 530 тыс. руб., - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу. – В отношении 19-летней Яны Зуевой и 16-летнего подростка в зависимости от роли каждого в совершении преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям убийство, разбой, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Петербургский дневник/ Анна Кострова

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